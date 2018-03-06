США отметили прогресс Украины во внедрении реформ

Источник: Українські новини

США констатируют прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного суда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины со ссылкой на телефонный разговор Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом, передают Українські Новини.

"Вице-президент Майкл Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

Порошенко проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и о продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня.

В связи с этим Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию с целью обеспечения надлежащего выполнения "минских договоренностей".

Он выразил благодарность за решение Президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции в отношении России.

Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею "минских договоренностей" и возвращения Крыма Украине.

В рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе стороны обсудили также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

Порошенко выразил благодарность США за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.

Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонительного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров Украины и четким предостережением для российского агрессора.

Порошенко и Пенс отметили активное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности начало масштабного проекта с корпорацией General Electric по закупке американских локомотивов, а также поставки американского угля в Украину.

Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в текущем году.