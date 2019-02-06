США озвучили планы по созданию ракет после ДРСМД

"Министерство обороны теперь будет иметь возможность проводить те исследования и разработки, которые оно проводить не могло, потому что мы выполняли договор. Так что министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем, которые ранее мы не могли создавать", - сказала она.

Дипломат добавила, Вашингтон продолжает выполнять свои обязательства. "Что касается контроля над ядерным вооружением, для Соединенных Штатов никаких изменений в этом отношении нет. Мы продолжаем выполнять свои обязательства и следовать стандартам, которые были нами установлены", - сказала она.

"Возвращение к соблюдению договора является обязанностью России, но мы будем продолжать взаимодействие по мере необходимости", - добавила заместитель госсекретаря.

Она также прокомментировала возможность присоединения к договору Китая. "Я не ожидаю, что они поднимут этот вопрос, так как их системы не подойдут под стандарты ДРСМД", - заявила она.