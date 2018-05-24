США перебрасывают через ФРГ тысячи танков в страны Балтии и Польшу

Во время последнего раунда переговоров Македонии с Грецией было предложено новое название страны - Республика Илинденьска Македония.

Парламент Чечни предложил увеличить количество допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Авторы мотивируют свое предложение необходимостью сохранить "социально-политическую стабильность".

Германия уже добилась "очевидного результата" в отношениях с Россией, утверждает министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.

В Германии заявили о прогрессе в отношениях с РФ

Лучшей актрисой на кинофестивале в Каннах признана Самал Еслямова из Казахстана, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого "Айка".

Выступавших за права женщин активистов подозревают в создании преступной ячейки и в попытке подорвать стабильность Саудовской Аравии, сообщают правозащитники.

В апреле США и Китай начали торговую войну, введя пошлины на импорт соответствующих товаров. Но теперь страны договорились об общих правилах и собираются отказаться от пошлин.

Состав губернаторов в Армении должен полностью изменится, заявил премьер страны Никол Пашинян. Он также пообещал содействие СНБ в поимке преступников, если таковых выявят в правительстве страны.

"У нас разногласия не с россиянами, а с российскими властями", - процитировал Терезу Мэй ее пресс-секретарь.

Ровно через неделю после открытия посольства США в Иерусалиме аналогичный шаг совершил Парагвай. Он стал уже второй страной, последовавшей за Вашингтоном.

В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.

В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути.

Павел Шаройко признан виновным в создании агентурной сети на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде многолетнего срока лишения свободы.

Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде.

Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.

Стороны не сумели провести подготовительные работы между двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита.

Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.

Передислокация техники осуществляется в рамках уже давно идущей операции "Атлантическая решимость" ("Atlantic Resolve"), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.

Около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.

Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков. Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер в четверг, 24 мая, в Лейпциге.

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