24.05.2018
США перебрасывают через ФРГ тысячи танков в страны Балтии и Польшу
Источник: DW
Через восточные регионы Германии в направлении Польши и стран Балтии движутся две огромные колонны американских боевых машин, в том числе танков. Об этом сообщил начальник штаба американского военного контингента в Европе бригадный генерал Кай Роршнайдер в четверг, 24 мая, в Лейпциге.
Около 2000 машин направляются на учения НАТО в страны Балтии. Одновременно в Польшу перебрасываются еще 1400 транспортных средств, которые недавно прибыли в бельгийский Антверпен.
Передислокация техники осуществляется в рамках уже давно идущей операции "Атлантическая решимость" ("Atlantic Resolve"), с помощью которой армия США желает усилить союзников по НАТО в Восточной Европе.
Новости раздела
Мир
24.05.2018
Моргана Фримана обвиняют в сексуальных домогательствах
Восемь женщин утверждают, что знаменитый актер допустил в отношении них непристойные действия, сообщает CNN. Сам Фриман пока не отреагировал на эти обвинения.
Мир
24.05.2018
У Трампа объяснили отмену саммита с КНДР
Стороны не сумели провести подготовительные работы между двумя командами, которые необходимы для проведения успешного саммита.
Мир
23.05.2018
Скончался американский писатель Филип Рот
Лауреат Пулитцеровской премии и автор более 25 романов скончался на 86-м году жизни.
Мир
23.05.2018
Иностранные репортеры отбыли к ядерному полигону в КНДР
Журналисты будут присутствовать при демонтаже полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. К репортерам присоединились корреспонденты из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде.
Мир
23.05.2018
В Беларуси осужден за шпионаж украинский журналист
Павел Шаройко признан виновным в создании агентурной сети на территории Беларуси. Ему назначено наказание в виде многолетнего срока лишения свободы.
Мир
23.05.2018
Правительство Италии сформирует беспартийный юрист
Джузеппе Конте получил соответствующее поручение от президента Маттареллы. Партнерами популистов из "Движения "5 звезд" станут правые из партии "Лига".
Мир
22.05.2018
Комментарий: Выборы в Венесуэле - перемен в стране не предвидится
В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути.
Мир
22.05.2018
ЕС призвал Израиль расследовать инциденты с правозащитниками
В Брюсселе призвали власти Израиля расследовать события, в ходе которых правозащитник получил тяжелую травму, а также выдать новую визу главе регионального отделения HRW.
Мир
22.05.2018
Марк Цукерберг в Европарламенте извинился за утечку данных
В Брюсселе повторилась история выступления Марка Цукерберга в Конгрессе США. Сначала он извинился, потом уклончиво ответил на вопросы руководителей фракций Европарламента.
Мир
21.05.2018
Парагвай открыл посольство в Иерусалиме
Ровно через неделю после открытия посольства США в Иерусалиме аналогичный шаг совершил Парагвай. Он стал уже второй страной, последовавшей за Вашингтоном.
Мир
21.05.2018
Мэй ответила на критику доклада о "грязных деньгах" из РФ
"У нас разногласия не с россиянами, а с российскими властями", - процитировал Терезу Мэй ее пресс-секретарь.
Мир
21.05.2018
Пашинян намерен уволить всех губернаторов в Армении
Состав губернаторов в Армении должен полностью изменится, заявил премьер страны Никол Пашинян. Он также пообещал содействие СНБ в поимке преступников, если таковых выявят в правительстве страны.
Мир
21.05.2018
Сирийская армия заявила об освобождении Дамаска от ИГ
Дамаск впервые с 2011 года стал полностью мирным городом, сообщил офицер штурмовых отрядов сирийской армии.
Мир
20.05.2018
Букет Путина для Меркель СМИ назвали оскорблением
Ведущие политики мира должны пожимать друг другу руки, а не дарить букеты, отмечают немецкие журналисты.
Мир
20.05.2018
ЕС согласовал с Афинами дальнейшие реформы в Греции
24 мая Афины представят странам ЕС план дальнейших экономических реформ. Срок программы финансовой помощи Греции истекает летом 2018 года. В Афинах надеются ее продлить.
Мир
20.05.2018
США и Китай отказались от пошлин на товары друг друга
В апреле США и Китай начали торговую войну, введя пошлины на импорт соответствующих товаров. Но теперь страны договорились об общих правилах и собираются отказаться от пошлин.
Мир
19.05.2018
В Виндзоре состоялась свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл
На торжественной церемонии в Виндзорском замке присутствовало около 600 гостей. Королева Елизавета II присвоила принцу Гарри титул герцога Сассекского.
Мир
19.05.2018
В Саудовской Аравии задержаны семь активистов
Выступавших за права женщин активистов подозревают в создании преступной ячейки и в попытке подорвать стабильность Саудовской Аравии, сообщают правозащитники.
Мир
19.05.2018
Главный приз в Каннах получил фильм "Магазинные воришки"
Лучшей актрисой на кинофестивале в Каннах признана Самал Еслямова из Казахстана, сыгравшая главную роль в фильме Сергея Дворцевого "Айка".
Мир
19.05.2018
В Германии заявили о прогрессе в отношениях с РФ
Германия уже добилась "очевидного результата" в отношениях с Россией, утверждает министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас.
Мир
18.05.2018
Комментарий: ЕС взял курс на конфронтацию с США
Саммит Евросоюза, посвященный интеграции западно-балканских стран, обошелся без сюрпризов. Основное внимание Брюсселя сейчас приковано к Дональду Трампу, полагает Бернд Ригерт.
Мир
18.05.2018
В Госдуму поступил законопроект об увеличении числа президентских сроков
Парламент Чечни предложил увеличить количество допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Авторы мотивируют свое предложение необходимостью сохранить "социально-политическую стабильность".
Мир
18.05.2018
ЕС актуализировал закон о защите от санкций США
Евросоюз, несмотря на угрозу санкций США, намерен продолжать бизнес с Ираном. Европейскому инвестиционному банку дадут возможность поддерживать инвестиции ЕС в Иране.