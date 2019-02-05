США перебросили военную технику в Сирию – СМИ

Источник: Корреспондент.net

США перебросили на подконтрольные курдам территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Об этом сообщает Анадолу во вторник, 5 февраля.

Накануне вечером грузовики, груженные с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП Симелка на иракско-сирийской границе, – говорится в сообщении.

Во вторник грузовики достигли логистических центров США в сирийских районах Хараб Ишк и Сиррин, которые американцы используют совместно с курдами.

На опубликованном видео видны фуры, груженные генераторами, которые предположительно будут использованы для энергоснабжения военных баз США в Сирии или при строительстве новых баз в регионе.

Кроме того, США направили в регион многоцелевые бронированные автомобили Humwee, которые Пентагон ранее поставил Сирийским демократическим силам, костяк которых составляют курды.

Утверждается, что после публикаций кадров переброски грузовиков на территорию Сирии, США начали использовать для переброски крытые грузовики, или использовали для этого ночное время суток. Однако поставленная накануне партия была переброшена без камуфляжа.