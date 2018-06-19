США почти вдвое сократят военную помощь Украине

На видео мужчина в балаклаве бросает гранату в зал под ноги посетителям ночного клуба Луна.

Глава государства также мечтает, что к этому времени Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.

Сепаратисты стреляли из 120 и 82-мм минометов в районах населенных пунктов Новотошковское и Пески.

Восемь поездов назначено в Одессу, пять - в Херсон, по три - в Геническ и Бердянск. Также увеличена периодичность курсирования популярных графиковых поездов.

За год безвизовым режимом воспользовались 555 тысяч украинских граждан. Эксперты говорят о постепенном падении "ментального занавеса".

Центробанк подал в швейцарский и украинский суды иски, направленые на погашение задолженности по пяти кредитным договорам.

Банки больше не будут требовать подпись клиента на чеке, если сумма валютно-обменной операции будет меньше чем 150 тысяч гривен.

Украина рассчитывает на поставки газа из Трансанатолийского газопровода через Болгарию и Румынию.

Сегодня была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил.

Система фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме до сих пор не введена из-за отсутствия средств.

В Министерство энергетики РФ уточнили, что без света оставались еще и 167 тысяч человек в Краснодарском крае. Причины аварии пока не установлены.

Донбасс ждет нового руководителя и, очевидно, новых действий Киева на востоке Украины. О том, что изменится после отставки Павла Жебривского - журналист Сергей Руденко в комментарии для DW.

В нескольких районах столицы второй день проходят масштабные учения полиции и Нацгвардии.

В Мариуполе сегодня празднуют четвертую годовщину со дня спецоперации по зачистке города от боевиков "ДНР".

Видео дня: в пятницу 13-го четыре года назад украинские воины освободили Мариуполь

Экспорт товаров из Украины за январь-апрель вырос на 12,8% - до 15,457 миллиарда долларов, импорт - на 15,1%, до 16,880 миллиарда долларов.

С 2021 по 2027 год Евросоюз может выделить шести восточноевропейским странам около 7 миллиардов евро.

Предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет (в миру Михаил Денисенко) заявляет, что после создания единой украинской поместной церкви Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра отойдут этой церкви.

Уровень безработицы в мае составил 1,2%. Количество безработных уменьшилось на 10,8 тысяч человек.

По утверждению СБУ, "гражданин Т." руководил группой боевиков, которых хотели перебросить из Ростова-на-Дону, чтобы осуществить теракты в Украине.

Министр призвал не стесняться критиковать полицейских, а также благодарить их.

Среди полученных президентом в 2017 году подарков подавляющее большинство – книги, преимущественно от их авторов. При этом одна женщина подарила главе государства свое фото.

Решение суда возвращает для потребителей без счетчика норму, которая втрое больше действующей.

Порошенко считает, что все дела о коррупционных преступлениях должны быть переданы в новосозданный Высший антикоррупционный суд.

В Украине стало значительно меньше случаев нечеловеческого отношения и пыток по сравнению с 2016 годом.

В Украине выросло количество и суммы взяток: где услуги "дороже" всего

В банках заявляют, что начали проверки своих клиентов. Если человек не приходит в банк самостоятельно, его карту блокируют.

Подозреваемый якобы находился под началом Бориса Германа и должен был совершать убийства людей из списка.

Банк перестал быть публичным акционерным обществом и изменил свое официальное название с ПАО КБ Приватбанк на АО КБ Приватбанк.

В первые две недели июня цена на все виды мяса в Украине упала. В то же время, подорожали некоторые овощи.

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".

Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн".

Оборонный бюджет США на 2019 год, утвержденный Сенатом, предусматривает выделение помощи Украине в размере 200 миллионов долларов, сообщает Укринформ.

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