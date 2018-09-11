США поддерживают автокефалию Украины – посол

Источник: Корреспондент.net

Власти США поддерживают Украину в борьбе за право иметь единую автокефальную православную церковь.

Об этом во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко сказал посол США по особым поручениям по вопросам международной религиозной свободы Сэмюэль Браунбек, который находится в Украине с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства вечером во вторник, 11 сентября.

"Посол Браунбек заверил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе за возобновление суверенитета и территориальной целостности и праве иметь единую украинскую автокефальную православную церковь", – говорится речь в сообщении.

В свою очередь Порошенко отметил, что религиозная свобода является неотъемлемой частью украинской идентичности.

Мы гордимся, что имеем достойное состояние религиозной свободы в Украине, которое гарантируется Конституцией Украины и законом Украины о свободе совести и религиозных организациях, а также традиционно высоким уровнем толерантности, которая господствует в украинском обществе", – отметил Порошенко.

Он ознакомил Браунбека с шагами, которые осуществляются на пути создания Украинской автокефальной православной церкви. Президент поблагодарил американскую сторону за активную поддержку Украины в этом процессе.