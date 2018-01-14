14.01.2018
США помогут Киеву создать Службу финрасследований
Источник: Корреспондент.net
Госагенство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказать помощь Украине в создании Службы финансовых расследований. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк по итогам визита в США и встречи с замдиректора FinCEN Джамалом Эль-Хинди.
"Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с госучреждениями Украины и возможные будущие векторы сотрудничества. Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Госслужбой финансового мониторинга", – заявил Данилюк.
В FinCEN заявили, что будут "активно следить за процессом создания в Украине Службы финрасследований – единственного органа для борьбы с финансовыми преступлениями против государства", добавил глава Минфина.
Данилюк напомнил, что ранее Минфин достиг договоренностей с Бюро по международным вопросам борьбы с наркотиками и правопорядка Госдепа США и Минфином Италии по организации обучения для будущих работник СФР.
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