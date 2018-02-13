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13.02.2018

США помогут прекратить войну на Донбассе - Волкер

Источник: Корреспондент.net

В США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

Необходимым условием для окончания войны, по словам Волкера является решение России выбрать мир.

Волкер отметил, что через три года после минских договоренностей на Донбассе все еще продолжаются боевые действия.

"Вчера была годовщина со дня подписания Минских договоренностей - три года спустя, до сих пор продолжается война. США готовы помочь в прекращении боевых действий, но Россия должна выбрать мир", - отметил Волкер.

В США готовы помочь прекратить боевые действия на Донбассе, но Россия должна выбрать мир. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил специальный представитель Деждепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, Госдеп США прямо обвинили Москву в невыполнении Минских договоренностей.

 

 
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