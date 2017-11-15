США пообещали усилить российские санкции

Источник: Корреспондент.net

США обещают поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности. Об этом говорилось во время встречи президента Порошенко с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, передает пресс-служба главы государства.

"Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, усилить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украины", - сообщает пресс-служба.

Также Порошенко и Митчелл скоординировали приоритетные шаги в рамках их укрепления в интересах обеих сторон и совместной защиты и продвижения свободы и демократии, верховенства права и прав человека.

"Была отмечена важность новых подходов и смелых инициатив для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами - от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия до укрепления партнерства в сфере обороны и безопасности между сторонами", - отметили в Администрации президента.

Также собеседники обсудили ход реформ в Украине. Президент отметил значительные изменения, которых достигла Украина.