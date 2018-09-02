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02.09.2018

США предложили Аббасу создать конфедерацию с Иорданией

Источник: DW

Представители Дональда Трампа предложили главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией в рамках мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Об этом сообщили ряд израильских СМИ в воскресенье, 2 сентября.

На переговорах с представителем Трампа Джейсоном Гринблаттом и советником президента Джаредом Кушнером Аббас заявил, что согласен на конфедерацию с Иорданией в случае, если в нее также войдет Израиль, пишет израильская газета Гаарец.

Позиция Израиля и Иордании по этому вопросу пока неизвестна, как и то, как именно могла бы функционировать такая конфедерация и когда она могла бы быть организована.

США сокращает финансовую помощь Палестинской автономии

Ситуация в регионе обострилась в декабре прошлого года после признания США Иерусалима в качестве столицы Израиля. В Палестинской автономии начались беспорядки, в секторе Газа произошли столкновения палестинцев с израильскими солдатами. В ответ ряд исламских стран признали Иерусалим столицей Палестины. А Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть свое решение.

В конце ноября также стало известно, что Дональд Трамп передумал выделять 200 миллионов долларов помощи Палестинской автономии. Также 1 сентября США объявили о прекращении взносов в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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