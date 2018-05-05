США приостановили для Украины беспошлинный ввоз 155 видов товаров

Источник: Українські новини

Соединенные Штаты приостановили действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинно ввозить из Украины более 3,5 тысячи видов товаров.

Под ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и некоторые электроприборы. Товары нельзя ввозить в США из Украины с 26 апреля.

В украинском министерстве отметили, что снятие этих ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона "О организации коллективного управления". Целью этого документа является установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.

1 марта 2018-го депутаты поддержали этот законопроект только в первом чтении.