05.05.2018
США приостановили для Украины беспошлинный ввоз 155 видов товаров
Источник: Українські новини
Соединенные Штаты приостановили действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинно ввозить из Украины более 3,5 тысячи видов товаров.
Под ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и некоторые электроприборы. Товары нельзя ввозить в США из Украины с 26 апреля.
В украинском министерстве отметили, что снятие этих ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона "О организации коллективного управления". Целью этого документа является установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.
1 марта 2018-го депутаты поддержали этот законопроект только в первом чтении.
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