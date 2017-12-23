США приостановят беспошлинный режим в отношении ряда товаров из Украины

Источник: 112.ua

США приостановят беспошлинный режим в рамках Государственной системы преференций, действовавший в отношении ряда украинских товаров. Об этом сказано в письме президента США Дональда Трампа к спикеру Палаты представителей и президенту Сената, опубликованном на сайте Белого дома.

"Сообщаю вам о намерении приостановить беспошлинный режим, предоставленный в соответствии с программой Генеральной системы преференций определенным товарам, которые отвечают приемлемым требованиям и производятся в Украине", - говорится в письме.

Трамп отметил, что принял это решение "после рассмотрения критериев… закона о торговле 1974 года… о том, как развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную защиту прав интеллектуальной собственности".

Напомним, с июля 2015 года компании из Украины получили возможность экспортировать в США около 5 тыс. наименований продукции без уплаты пошлин. Это происходило в рамках специальной правительственной программы ГСП.

В частности, речь идет об экспорте в США различных продуктов сельского хозяйства и рыболовства, товаров химической промышленности, различных типов ковров и ювелирных изделий и т.д.