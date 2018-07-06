США приветствуют новый закон Украины о нацбезопасности

"Закон соответствует западным принципам и дает основу для увеличения взаимодействия украинских вооруженных сил с НАТО", - сказала Нойерт. По ее словам, США и далее готовы поддерживать украинские реформы в сфере обороны и безопасности, которые направлены на то, чтобы "укрепить возможности Украины защищать ее территориальную целостность".

Закон "О национальной безопасности Украины"разрабатывали три года при поддержке экспертов НАТО, ЕС и США. Президент Украины Петр Порошенко подписал его 5 июля.

Документ закрепляет положение о том, что расходы Украины на безопасность и оборону должны составлять не менее 5 процентов ВВП, при этом 3 процента - только на оборону. В нем также расписана новая система обеспечения национальной безопасности и полномочия каждого из ее субъектов.