США призвали Россию вывести свои силы из Украины

Источник: Корреспондент.net

Государственный департамент США призвал Россию вывести свои силы с территории Украины. Об этом в среду, 15 августа, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Ноерт в Twitter.

Она отметила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ недавно зафиксировала четыре новые российские электронные системы ведения войны.

"Это еще одно доказательство того, что российские военные организуют конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - отметила представитель Госдепа.