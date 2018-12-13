США призвали Венгрию прекратить блокировать Украину в НАТО

Источник: Корреспондент.net

Венгрия должна восстановить хорошие отношения с Украиной и не пытаться заблокировать сотрудничество Киева с НАТО.

"Если Украине не удастся, Венгрия окажется на передней линии российской агрессии", - сказал он парламентскому комитету.

Корнштейн подчеркнул, что Венгрия должна "определить приоритеты альянсов.

"Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине - это разговаривать с Украиной, а не блокировать участие Украины в Альянсе", - добавил он.

Посол также отметил, что Венгрия, которая сильно зависит от российской нефти и газа, играет с огнем, заигрывая с РФ.

В свою очередь государственный секретарь Министерства иностранных дел Левенте Мадьяр сказал парламентскому комитету, что разногласия между США и Венгрией не являются стратегическими, и он надеется, что диалог поможет исправить их.