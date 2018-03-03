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03.03.2018

США призывают "Газпром" не использовать газ как оружие

Источник: DW

Госдепартамент США призывает "Газпром" продолжать поставки газа в Украину в соответствии с вердиктом Стокгольмского арбитража. "Поставки и транзит газа не могут являться политическим оружием", - написала в своем Twitter в ночь на субботу, 3 марта, представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт. "Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа", - считает Науэрт.

 Польша и Украина заключили контракт на поставки газа

Между тем, реагируя на действия "Газпрома", украинская государственная нефтегазовая компания "Нафтогаз" подписала контракт об экстренных поставках газа с польской компанией PGNiG. Объем поставляемого газа составит более 60 миллионов кубометров, а действовать он будет до конца марта.

Первые поставки газа из Польши в Украину начались уже в четверг, 2 марта, в 6 часов утра. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что страны Евросоюза должны учитывать нынешний конфликт при принятии окончательного решения о строительстве газопровода "Северный поток-2".

История конфликта

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

В ответ глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что концерн "немедленно" расторгает контракты на поставки и транзит с "Нафтогазом", поскольку Стокгольмский арбитраж принял "асимметричное решение", основанное на "двойных стандартах". "В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - сказал он.

Украина, не желая подвергать риску свои транзитные обязательства, принимает беспрецедентные меры по экономии газа. Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу со 2 по 7 марта. Президент Петр Порошенко поддержал инициативу "Нафтогаза", призвавшего украинцев в целях экономии на один градус понизить температуру в их домах. Украинские власти призывают общество "продержаться несколько дней" до наступления тепла.

 

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