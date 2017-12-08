США призывают НАТО ввести санкции против России

Источник: DW

Соединенные Штаты Америки представили партнерам по НАТО доказательства того, что Россия, по всей вероятности, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Министр обороны США Джеймс Маттис на закрытом заседании "Группы ядерного планирования НАТО" в начале ноября потребовал от стран-членов альянса к началу саммита, запланированного на лето 2018 года, выработать единый план действий, чтобы вынудить Москву придерживаться положений договора РСМД. При необходимости НАТО должна быть готова к введению в отношении России штрафных санкций, заявил Маттис. Глава американского Минобороны заявил, что если партнерам по альянсу не удастся договориться, Соединенные Штаты готовы действовать в одиночку.

Спецслужбы США располагают новыми доказательствами

Перед началом заседания в Брюсселе Соединенные Штаты представили странам-членам НАТО полученные американскими спецслужбами новые доказательства того, что РФ нарушила подписанный в 1987 году бессрочный договор между США и СССР, запрещающий производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности.

Приверженцами жесткой линии в отношении России наряду с США выступают также страны Балтии и Польша, входящие в состав НАТО. "Спецслужбы наших союзников располагают доказательствами того, что Россия нарушила договор РСМД, разместив оружие средней дальности", - заявил в интервью журналу Der Spiegel министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Вильнюс полагает, что, саботируя условия договора, "Россия бросает серьезный вызов безопасности европейского континента", и НАТО должна принять этот вызов - с помощью дипломатических и военных мер, добавил глава литовского Минобороны.

Германия призывает РФ ответить на обвинения

На встрече министров иностранных дел НАТО во вторник, 28 ноября, США попытались принять совместное заявление, резко осуждающее действия России. Проект заявления, однако, был отвергнут - прежде всего, из-за противодействия Германии.

Из-за появления новых доказательств о нарушении Россией договора РСМД Соединенные Штаты намерены запросить заседание специальной комиссии по проверке выполнения условий договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По информации издания Der Spiegel, заседание должно состояться в середине декабря.

Правительство Германии призвало Россию максимально быстро и самым исчерпывающим образом ответить на обвинения со стороны США. "Мы крайне серьезно относимся к существованию доказательств о возможных нарушениях", - заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). По ее словам, Россия в диалоге с США и НАТО должна развеять возникшие на ее счет сомнения в приверженности договору РСМД.