США продлили антидемпинговые пошлины по Украине

Источник: Корреспондент.net

Комиссия по международной торговле США (USITC) продлила антидемпинговые пошлины в отношении импорта силикомарганца происхождением из Украины и Китая. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщает пресс-служба USITC на официальном сайте.

"Комиссия по международной торговле США (USITC) пришла к выводу, что отзыв существующих антидемпинговых таможенных ограничений на импорт силикомарганца из Китая и Украины, вероятно, приведет к продолжению или повторению материального ущерба. В результате, комиссия приняла решение оставить существующие антидемпинговые пошлины на заказ импорта этого продукта из Китая и Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что указанное решение было пересмотрено после завершения пятилетнего срока существования пошлин.

Известно также, что это был четвертый полный (пятилетний) пересмотр антидемпинговых пошлин на силикомарганец из Украины, введенных США в 1994 году.

Ранее Еврокомиссия продлила действие антидемпинговой пошлины на ввоз бесшовных труб диаметром не более 406,4 мм из Украины и России.