США продолжат давление на РФ для отвода сил и вооружений на Донбассе, - Мэттис

Источник: Українські новини

США намерены продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию для отвода сил и вооружений на Донбассе. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Министерств обороны Украины по итогам встречи главы ведомства Степана Полторака с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"США стоят с вами бок о бок и будут продолжать оказывать давление на РФ, чтобы они отвели силы и вооружения. США и впредь будут преданно работать над развитием боеспособности ВС Украины и достижения ими совместимости с НАТО. Сегодня мы обсуждаем прагматичные шаги, чтобы успешно продолжать наше сотрудничество", - заявил Мэттис.

При этом глава Пентагона также отметил, что США продолжают поддерживать украинский народ в борьбе за независимость и территориальную целостность.