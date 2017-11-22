22.11.2017
США прокомментировали выдворение грузин из Украины
Источник: Корреспондент.net
Государственный департамент США в курсе того, что из Украины выдворили граждан Грузии. Об этом в среду, 22 ноября, заявил официальный представитель Госдепа.
"Мы убеждены в важности того, чтобы Украина избегала действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными", - заявил представитель Госдепа в ответ на запрос грузинской службы "Голоса Америки".
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