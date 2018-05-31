США пытаются примирить Украину с Венгрией - СМИ

Источник: Корреспондент.net

США активно пытаются положить конец противостоянию между Венгрией и Украиной, которое возникло из-за расхождения во взглядах на права украинских венгров. Об этом свидетельствуют ряд встреч и заявления официальных источников Вашингтона, Будапешта и Киева, пишет Голос Америки в четверг, 31 мая.

Отмечается, что ключевой фразой в сообщениях есть утверждение о том, что стороны хотят найти решение проблем до проведения саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

В частности, Госдепартамент США сообщил, что вопрос Украины был среди тем переговоров в Вашингтоне госсекретаря Майка Помпео с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто на этой неделе. Помпео и Сиярто говорили о необходимости помочь Украине, включительно с важностью содействия и поддержки взаимодействия Украины с НАТО и необходимости противодействовать российскому влиянию в центральной Европе.

Неделей ранее венгерское Министерство иностранных дел сообщило, что тема противостояния Будапешта с Киевом также была ведущей в разговорах Уэсса Митчелла, помощника американского госсекретаря, который посещал Венгрию 23 мая.

Посольство США в Будапеште сообщило, что Митчелл среди прочего говорил с министром иностранных дел Сийярто и министром обороны Бенко о “важности объединенной поддержки НАТО для Украины, как жертвы российской агрессии”.

Венгерская сторона сообщила об этих же переговорах, но с другим ударением, не вспомнив про Россию, заявив, что “Венгрия благодарна США за помощь в решении украинского конфликта”.