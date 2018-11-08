США расширили санкции из-за Крыма и Донбасса

Источник: DW

Соединенные Штаты расширили санкции в связи с ситуацией вокруг Крыма и Донбасса. В санкционные списки включены два украинца, один россиянин и 9 юридических лиц в Украине и России за действия, связанные с российской аннексией Крыма и нарушением прав человека в Донбассе, сообщило министерство финансов США в четверг, 8 ноября.

В числе новых новых фигурантов санкционного списка - ООО "Южный проект", связанное с Банком России и российским бизнесменом Юрием Ковальчуком, и заместитель министра госбезопасности "ЛНР" - гражданин Украины Александр Басов, отмечается в сообщении американского Минфина. Под санкции попали также гражданин Украины Андрей Сушко и гражданин России Владимир Зарицкий.

"С учетом условий заимствования в рамках предыдущих трех программ макрофинансовой помощи ЕС, процентная ставка заимствования на 10-15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако точный ее размер станет известным только во время выхода Европейской комиссии, которая имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, будут перечисляться Украины по той же процентной ставке", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект необходим, чтобы для Украины вступили в силу международные договора о получении кредита в размере 1 млрд евро. Меморандум подписали 14 сентября в Киеве.

Согласно договору, макрофинансовую помощь предоставят двумя траншами - по 500 млн евро каждый.