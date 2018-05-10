США расширили санкции против Ирана

Источник: Корреспондент.net

США расширили персональные санкции против Ирана.

В частности, новые ограничения касаются шести человек, связанных с иранским военным формированием Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Также санкции вводятся против трех организаций из Ирана.

Согласно сообщению, санкции направлены на то, чтобы "подорвать обширную сеть обмена валюты в Иране и ОАЭ, которую закупала и передавала миллионы наличных долларов иранскому КСИР для финансирования его пагубной деятельности".