США расширили санкции против России

Источник: Корреспондент.net

Минфин США расширил санкций в отношении России из-за ситуации в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Как отмечается, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур Сургутнефтегаза, ПАО Силовые машины и Технопромэкспорта.

Всего в санкционный список были добавлены 9 компаний, по 12 компаниям санкции были уточнены.