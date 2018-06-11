США расширили санкции против России

Источник: Корреспондент.net

Власти США расширили санкционные списки, добавив в них еще трех граждан России и пять компаний, имеющих отношение к РФ. Об этом говорится в документе Минфина США, обнародованном в понедельник, 11 июня.

Отмечается, что такие меры были приняты в рамках американского закона О противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA).

В санкционный список попали россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александра Трибуна.

Также под санкции подпали три российских компании – Digital Security и Divetechnoservices из Санкт-Петербурга, а также научно-исследовательский институт Квант.

Кроме этого, санкции введены против компании Embedi в Израиле, а также компании Erpscan, чьи офисы расположены в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Согласно документу, Embedi и Erpscan связаны с Digital Security.

По мнению авторов документа, Digital Security, Divetechnoservices и Квант связаны с российским ФСБ.

Как заявил глава Минфина Стивен Мнучин, эти компании "подрывают безопасность США и его союзников". В качестве примера российской угрозы названа кибератака вируса NotPetya. В США считают, что за нее ответственна РФ.

Активы новых фигурантов санкционного списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.

Ранее в Кремле заявили, что бизнес-круги западных стран не в восторге от санкций. "Экономические интересы рано или поздно начинают превалировать над политическим давлениям", – сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также он считает, что настоящая блокда против России невозможна, поскольку она является "системообразующим государством".