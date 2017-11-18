США разработали план на случай ракетной атаки КНДР

Источник: Корреспондент.net

Белый дом разработал две экспериментальные стратегии на случай ракетной атаки Северной Кореи по американской территории.

Первая предусматривает организацию кибератак на системы запуска баллистических ракет КНДР и "другие способы саботажа", которые позволят предотвратить запуск.

Вторая стратегия предлагает непосредственно сбивать ракеты, когда они проходят "фазу ускорения". Сразу после пуска баллистические ракеты будут более заметной и легкой целью. Чтобы их сбить, власти США предлагают использовать истребители и беспилотники. Однако если им не удастся выполнить задачу, последней надеждой будет только ракета-перехватчик.

Для реализации этих экспериментальных стратегий Белый дом запросил у конгресса 4 миллиарда долларов.