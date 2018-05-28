США решили не вводить новые санкции против КНДР

Источник: Корреспондент.net

Власти США приняли решение не расширять санкции против Северной Кореи на фоне успехов в переговорах о встрече американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным одного из источников, в Белом доме были готовы объявить о новых санкциях против КНДР во вторник, 29 мая, однако приняли решение отложить их введение на неопределенный срок.

Отмечается, что министерство финансов США подготовило пакет санкций, которые затронули бы более 30 лиц.

Санкции должны были стать ответом на агрессивную риторику властей КНДР, которая побудила Трампа неожиданно отменить встречу с Ким Чен Ыном. Однако через некоторое время появились сообщения, что саммит США и КНДР, как и планировалось ранее, пройдет 12 июня в Сингапуре.