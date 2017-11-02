02.11.2017
США: Россия раскручивает референдум о независимости Шотландии
Источник: КорреспонденТ.net
Хакеры, работающие на Россию, раскручивают идею второго референдума о независимости Шотландии. Об этом заявил сенатор США Ангус Кинг во время слушаний в Вашингтоне относительно вмешательства российских хакеров в американские выборы.
"Мы знаем, что россияне вмешивались во французские выборы. Мы знаем, что они вмешивались в немецкие выборы. Сейчас мы изучаем их вмешательство в испанский сепаратизм. Я считаю, что они начали работу в Шотландии относительно голосования за независимость от Великобритании. Это сложная мировая стратегия", - сказал Кинг.
Он добавил, что потребовал от Facebook ответов на вопрос, используют ли россияне социальную сеть, чтобы "вызвать разлад в Шотландии".
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