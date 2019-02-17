США сами просили выдвинуть Трампа на Нобеля - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники.

Отмечается, что японский премьер выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с Северной Кореей в контексте отказа КНДР от ядерного оружия.