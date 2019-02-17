17.02.2019
США сами просили выдвинуть Трампа на Нобеля - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прошлой осенью выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в ответ на неформальную просьбу Вашингтона, сообщает Asahi Shimbun со ссылкой на источники.
Отмечается, что японский премьер выдвинул кандидатуру Трампа, оценив его усилия по налаживанию диалога с Северной Кореей в контексте отказа КНДР от ядерного оружия.
Asahi Shimbun пишет, что американские чиновники попросили Абэ выдвинуть кандидатуру президента США после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
МИД Японии не подтвердило и не опровергло эту информацию. Администрация президента США также отказалась от комментариев.
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