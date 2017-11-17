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17.11.2017

США снизили количество отказов украинцам в визах

Источник: Корреспондент.net

Число отказов гражданам Украины в гостевых визах (B-visas) для поездок в США несколько снизилось по сравнению с 2016 годом. Об этом пишет Европейская правдасо ссылкой на официальную статистику от Госдепартамента США за 2017 финансовый год.

По приведенным данным, часть отказов украинцам составляет 34,54%, то есть во въезде в США отказывают каждому третьему украинцу. В прошлом году показатель отказов был 40,83%.

Больше всего США отказывают в визах жителям Федеральных штатов Микронезии и Западной Сахары (часть отказов – 100%), а также Республики Палау (83,33%), Кубы (77,17%), Бурунди (75,55%), Буркина-Фасо (75,74%), Сомали (75,5%), Афганистана (72,14%), Эритреи (71,69%), Гаити (71,44%), Гамбии (70,27%).

Характерно, что доля отказов для соседней с американцами Канады составляет 41,14%.

Меньше всего отказывают заявителям из Сан-Марино, Лихтенштейна, Андорры и Монако – доля отказов составляет 0%.

При этом число отказов гражданам России в неиммиграционных визах в США составляет всего лишь 11,61%., Беларуси – 21,69%, а Казахстана – 32,81%.

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