США сообщили о санкциях против российских военных структур

Источник: DW

США сообщили о введении санкций против целого ряда российских военных структур. Соответствующий документ в среду, 9 мая, выложен на сайте Федерального регистра США. Официально он будет опубликован 10 мая. В документе отмечается, что санкции вводятся в связи с нарушением законодательства США о нераспространении оружия массового поражения и средств его доставки - баллистических и крылатых ракет. Речь идет о сотрудничестве в этой сфере с Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Всего в санкционном списке 28 структур, как российских, так и организаций из Китая, Ирана, Египта, Сирии, Турции, ОАЭ и Северной Кореи. Из российских организаций в список попали 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, учебный центр зенитно-ракетных войск в Гатчине, Главное управление Генерального штаба (бывшее ГРУ), 18-й Центральный НИИ министерства обороны РФ в Курске, Научно-производственный концерн "БАРЛ".

Под ограничения попали также активно действующее в Сирии ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", ВВС Сирии и Корпус стражей исламской революции в Иране. В документе, подписанном помощником госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом, указывается, что ни одно правительственное учреждение в США не имеет право вступать в какие-либо контакты с перечисленными в списке организациями.

8 мая США продлили санкции против "Рособоронэкспорта" за сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Российскую госкомпанию также обвиняют в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения. "Рособоронэкспорт" находится под различными американскими санкциями с 2015 года.