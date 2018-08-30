США советуют Киеву избавиться от облгазов Фирташа

Источник: Корреспондент.net

Соединенные Штаты призывают власти Украины как можно быстрее реформировать рынок поставок газа населению, избавившись от компаний-посредников, которые контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ. Об этом говорится в письме Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе в адрес президента и премьер-министра, пишет Экономическая правда в четверг, 30 августа.

"Призываю вас завершить экономические и рыночные реформы, которые вы обязались провести после принятия в апреля 2015 года года Закона Украины О рынке природного газа. Украина сделала важные шаги в направлении реформирования экономики, антикоррупционной системы и сегментов внутреннего энергетического рынка. Однако, несмотря на эти достижения, важные реформы остаются незавершенными", - говорится в письме.

По мнению Комиссии, украинский рынок поставок газа населению "до сих пор охвачен систематической коррупцией, источником которой являются посредники, контролируемые Дмитрием Фирташем".

Устранение этих посредников с рынка увеличило бы прозрачность и подотчетность и приблизило бы Украину к свободному рынку, говорится в обращении.

"Актуальность этих реформ усиливается угрозой энергетической безопасности Украины и политической стабильности Европы со стороны Северного потока - 2. Президент Трамп сделал противодействие строительству Северного потока - 2 приоритетным направлением. Но Соединенные Штаты не могут этого сделать без активной партнерской поддержки Украины", - говорится в заявлении.