США усилили санкции против Ирана

Источник: КорреспонденТ.net

Министерство финансов США усилило санкции против Ирана, включив в обновленный список отдельные виды вооруженных сил Корпуса стражей Исламской революции, выполняющего основную роль силовой поддержки нынешней иранской власти. Перечень обнародован на официальном сайте американского Минфина.

Согласно заявлению Офиса по контролю за иностранными активами Министерства финансов, новый санкционный список касается вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, а также противодействия терроризму.

В нем указано 41 физическое и юридическое лицо, в том числе Военно-воздушные силы, Ракетное командования, Аэрокосмические силы и другие важные составляющие Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, в перечень включены представители командования КСИР. В большинстве случаев санкции наложены повторно.