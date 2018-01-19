США видят в России и Китае "растущую угрозу"
Источник: DW
Москва и Пекин представляют собой "растущую угрозу" для Вашингтона. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в пятницу, 19 января, представляя концепцию стратегии национальной обороны. Он назвал Россию и Китай "державами-ревизионистами", которые стремятся создать мир, соответствующий их "авторитарным" моделям.
"Никакой конфронтации"
В свою очередь, Китай обвиняется в "разбойничьей экономической политике", проводимой для запугивания соседних государств, а также милитаризации Южно-Китайского моря.
Заместитель помощника министра обороны Элбридж Колби отметил, что концепция не подразумевает курс на конфронтацию с РФ и КНР, а лишь признает то обстоятельство, что в последнее время усилилось военное "соперничество" с этими двумя странами.
Вместе с тем авторы концепта оборонной стратегии отмечают значимость международных альянсов, в том числе НАТО. В Пентагоне вновь призывают членов Североатлантического альянса выполнять взятые на себя обязательства и вносить в бюджет организации не менее 2 процентов ВВП своих стран.
Концепт описывают реализацию Стратегии национальной безопасности США, которую в декабре представил президент Дональд Трамп. В ней "реваншистская" Россия и Китай назывались в числе трех главных вызовов Вашингтона. Другие основные вызовы - "страны-изгои" КНДР и Иран, а также транснациональные террористические группы.