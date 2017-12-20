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20.12.2017

США внесли в санкционный список Кадырова

Источник: Корреспондент.net

Власти США расширили санкционный "список Магнитского", включив в него пятерых граждан России, среди которых и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщает министерство финансов США.

Согласно информации ведомства, санкции введены также против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. При этом должности этих людей не указаны.

Напомним, в конце 2012 года в США приняли "закон Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

"Список Магнитского", названный так в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, обвинявшемся в налоговых махинациях, был опубликован минфином США в апреле 2013 года. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении ряда российских граждан.

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