США вслед за ЕС расширили санкции против России
Источник: Корреспондент.net
Минфин США в пятницу, 15 марта, объявил об ужесточении антироссийских санкций. В "черный список" внесены шесть физических лиц и восемь организаций, связанных с Россией. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, санкции введены против российских компаний Концерн Океанприбор, Завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.
В Госдепартаменте сообщили, что США обусловили новое ужесточение санкций инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
"Сегодня Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, наложив санкции на лица, которые организовали ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября", - говорится в сообщении.