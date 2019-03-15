США вслед за ЕС расширили санкции против России

Под санкции попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель главы "ЦИК ДНР" Алексей Найденко и секретарь "ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий.

Кроме того, санкции введены против российских компаний Концерн Океанприбор, Завод Фиолент, Судокомпозит, Новые проекты, Консоль-Строй, Звезда, Ярославский судостроительный завод и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

В Госдепартаменте сообщили, что США обусловили новое ужесточение санкций инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года. "Сегодня Соединенные Штаты, ЕС и Канада предприняли скоординированные действия в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины, наложив санкции на лица, которые организовали ничем не оправданное нападение на три украинских военных корабля в районе Керченского пролива 25 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня Евросоюз продлил на полгода ранее введенные санкции против отдельных граждан России, а также ввел санкции в отношении восьми человек, причастных к инциденту в Керченском проливе.