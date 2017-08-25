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25.08.2017

США втягивают Украину в биологическую войну - экс-нардеп

Источник: КорреспонденТ.net

Экс-нардеп Владимир Олейник утверждает, что США втягивает Киев в биологическую войну против России. Об этом он пишет в своем блоге.

По утверждению политика, в Украине создали референс-лаборатории, которые были развернуты Министерством обороны США. В том числе - Армении, Азербайджане, Киргизии, Казахстане, Грузии, Узбекистане и Молдове..

"Две официальные версии Пентагона следующие. Первая, обеспокоенность условиями хранения патогенов. Вторая исключить вероятность биологической атаки на Америку. Глобальный американский проект имеет целью свести к минимуму эти угрозы, оттого и вкладываются десятки и сотни миллионов долларов в лаборатории, которые должны по идее исключить возможные утечки в окружающую среду опасных штаммов микроорганизмов", - заявляет Олейник.

По словам экс-депутата, косвенным свидетельством работы этих лаборатория являются случаи заболевания животных и людей экзотическими видами болезней.

"Как правило, огласке такие локальные эпидемии не придаются. Заболевших стараются лечить за закрытыми дверями специальных клиник. Невозможно только скрыть непонятные эпидемии африканской чумы регулярно косищей поголовье свиней, птичий грипп убивающий курей и сводя на нет поставки курятины на экспорт. Трудно скрыть и случаи, когда неизвестные вирусы уносят жизни и здоровье граждан Украины", - добавляет Олейник.

Также он утверждает, что в Украине действует полтора десятка референс-лабораторий и мониторинговая сеть биостанций. 

"Но давайте предположим, что Пентагон не имеет две задачи. И одна из них подготовка к возможной войне с нашим северным соседом, которого Порошенко так, кстати, для американцев продолжает называть "агрессором". В этом случае все становится на свои места", - поясняет свою позицию Олейние.

"Лаборатории в Украине часть теневой борьбы с Россией. А сама Украина становится заложницей в крупной игре", - завершает экс-нардеп.

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