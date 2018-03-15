США ввели новые санкции против 5 российских юр- и 19 физлиц

Источник: Українські новини

США ввели санкции против 5 российских юридических лиц и 19 физических лиц в рамках усиления мер по борьбе и противодействию кибердеятельности России. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Минфин США объявил о внесении в санкционный список компании "Агентство интернет-расследований", которую связывает со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина.

В американском Минфине подчеркнули, что Агентство интернет-исследований причастно к вмешательству в избирательный процесс во время выборов 2016 года.

В частности "фабрика троллей" создала и управляла огромным количеством фейковых пользователей социальных сетей с целью повлиять на исход выборов.

Сотрудники агентства также организовали и координировали политические митинги в преддверии выборов 2016 года.

В заявлении отмечается, что новые санкции также касаются масштабной кибератаки NotPetya, за которой стоят российские военные.

"Эта кибератака стала самой разрушительной в истории. Вирус NotPetya нанес ущерб в Европе, Азии и США на миллиарды долларов, нарушив работу систем судоходства, мировой торговли и сферы здравоохранения", - говорится в нем.

Так, в списке фигурирует сам Пригожин и еще 12 человек, которые связаны с Агентством интернет-расследований и упоминались в качестве обвиняемых в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследовавшего вмешательство в американские выборы.

Еще 2 представляют Главное управление Генштаба Вооруженных сил России: заместитель начальника ГРУ Сергей Афанасьев, а также Григорий Молчанов.

Новые санкции предусматривают запрет на въезд в США и замораживание любых активов, которые фигуранты списка могут иметь в стране, а американским гражданам запрещено участвовать в любых сделках с ними.