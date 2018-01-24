США ввели новые санкции против КНДР

Источник: Корреспондент.net

США ввели новые санкции против КНДР, в связи с продлением Северной Кореей ядерной программы. Об этом в среду, 24 января, сообщили в Минфине США.

Под ограничительные меры попали 16 человек, шесть морских судов, девять физических лиц, работающих в России, Китае и Абхазии, а также северокорейское Министерство нефти.

"В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, правительство США вводит санкции против лиц, незаконно действующих в Китае, России и других странах, которые работают от имени северокорейских финансовых организаций, а также призывает к их выдворению с территорий, где они проживают. Также мы вносим в санкционные списки нефтяные, судоходные и торговые компании, которые продолжают предоставлять ресурсы Северной Корее, которые подпитывают ядерные амбиции этого режима и его дестабилизирующие действия", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.