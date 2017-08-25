25.08.2017
США ввели новые санкции против Венесуэлы
Источник: КорреспонденТ.net
США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.
Санкции, утвержденные президентом США Дональдом Трампом, вводят запрет на операции с новыми облигациями, выпущенными правительством Венесуэлы и нефтедобывающими компаниями страны.
Кроме того, вводятся ограничения на операции с рядом существующих бондов, размещенных госкомпаниями Венесуэлы, а также запрещается выплата дивидендов на бумаги, находящиеся в собственности правительства страны.
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