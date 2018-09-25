США ввели санкции против 12 российских компаний

Источник: Корреспондент.net

Министерство торговли США объявило о введении санкций в отношении 12 российских компаний, действия которых, по мнению ведомства, противоречат национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом говорится в документе, размещенном во вторник, 25 сентября, на сайте Федерального реестра США.

При этом отмечается, что официальная публикация санкционного списка намечена на 26 сентября. Именно с этого дня санкции должны будут вступить в силу.

Отмечено, что российским предприятиям, внесенным Минторгом США в список Entity List, фактически закрывается легальный доступ к американским товарам и технологиям. Если кто-то захочет продать компании из этого списка какой-либо товар американского происхождения, Минторг США будет отказывать в лицензии на поставку.

Также правила запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров. Таким образом соблюдать ограничения обязаны любые компании, независимо от национальности и страны отправления товара, если продукт имеет американское происхождение.

Как сообщается, внесенные в список научно-исследовательский институт Вектор, научно-производственное предприятие Гамма, компания Сайрус Системс и группа компаний Инфотекс обвиняются в том, что они способствовали злонамеренной деятельности в киберпространстве.

В свою очередь научно-производственное предприятие подводных технологий Океанос и компанию Дайвтехносервис Минторг обвинил в поддержке Военно-морского флота России и поставках военным морякам необходимого им оборудования.

В то же время еще пять российских компаний - Аерокомпозит, Обнинск научно-производственное предприятие Технология (ОНПП Технология им. А. Г. Ромашина), конструкторское бюро Авиадвигатель, научно-производственная корпорация Системы прецизионного приборостроения (АО НПК СПП) и Воронежский НИИ Вега - внесены в черный список Минторга США за поддержку деятельности российских компаний с военной аэрокосмической отрасли.

Кроме того, в список санкций включена группа компаний Nilco Group, имеющая офисы не только в Москве, но и в Минске и Тегеране. Причиной введения санкций в отношении Nilco названо ее участие в оказании материальной поддержки иранской ракетной программе.

Как сообщалось, накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России в связи с ситуацией в Украине.

Документ, в частности, предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями CAATSA.