США ввели санкции против 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая

Источник: Цензор.нет

Минфин США ввел санкции в отношении 13 компаний и ведомств из Северной Кореи и Китая.



В список, в частности, попали Морская администрация КНДР, министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний. Также в списки включено несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США ввели ограничительные меры против ряда морских судов, имеющих отношение к попавшими в "черные" списки компаниям.



