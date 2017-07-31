31.07.2017
США ввели санкции против президента Венесуэлы
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за действия по подрыву демократии в стране.
В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с ним какие-либо дела.
В своем заявлении минфин США назвал Мадуро "диктатором, который игнорирует волю своего народа".
Напомним, 30 июля в Венесуэле состоялись выборы в Национальное учредительное собрание. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию. США выступили против проведения этих выборов и грозили новыми санкциями, если они все же состоятся.
Учредительное собрание – новый политический институт, который сделает возможным изменение конституции Венесуэлы.
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