США ввели санкции против России за связи с КНДР

Под ограничительные меры подпали судоходные компании "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, а также суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан", "Севастополь" и "Патриот". Соединенные Штаты полагают, что эти суда и компании участвовали в перевозке продукции в КНДР, поставки которых запрещают ранее введенные против Северной Кореи санкции ООН и Вашингтона.

"В связи с действиями России в киберпространстве"

США также ввели санкции против компании Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и граждан РФ Антона Нагибина и Марины Царевой "в связи с действиями России в киберпространстве".

Нагибин и Царева связаны с компанией "Дайвтехносервис", которая ранее подпала под ограничительные меры Вашингтона. За связи с той же компанией в новом санкционном списке также оказалась словацкая фирма Lacno.