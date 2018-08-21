21.08.2018
США ввели санкции против России за связи с КНДР
Источник: DW
США ввели санкции против двух граждан России, трех компаний РФ и шести судов под ее флагом из-за сотрудничества с Северной Кореей. Об этом во вторник, 21 августа, сообщается на сайте Министерства финансов США.
Под ограничительные меры подпали судоходные компании "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, которые базируются во Владивостоке, а также суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан", "Севастополь" и "Патриот". Соединенные Штаты полагают, что эти суда и компании участвовали в перевозке продукции в КНДР, поставки которых запрещают ранее введенные против Северной Кореи санкции ООН и Вашингтона.
"В связи с действиями России в киберпространстве"
США также ввели санкции против компании Vela-Marine, которая занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением, и граждан РФ Антона Нагибина и Марины Царевой "в связи с действиями России в киберпространстве".
Нагибин и Царева связаны с компанией "Дайвтехносервис", которая ранее подпала под ограничительные меры Вашингтона. За связи с той же компанией в новом санкционном списке также оказалась словацкая фирма Lacno.
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