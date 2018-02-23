США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР

Источник: Корреспондент.net

США вводят новые санкции против Северной Кореи которые еще больше ограничат страну в доходах и топливе. Об этом говорится в выдержках из речи президента Дональда Трампа, которые в пятницу, 23 февраля распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил", — заявил Трамп.

В санкционный список включат 56 судов, судоходных и торговых компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогают Северной Корее избегать санкций.