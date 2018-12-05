США выбирают способ блокировки Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

В США рассматривают различные пути противодействия строительству газопровода Северный поток-2. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает в среду, 5 декабря, Deutsche Welle.

По словам Болтона, в Белом доме негативно относятся к строительству газопровода в обход Украины.

"В отношении россиян уже и так действует множество санкций. Их может стать еще больше. Президент, например, неоднократно заявлял, что Германии следует отказаться от газопровода Северный поток-2. Мы раздумываем над несколькими вариантами, чтобы создать препятствия на пути реализации проекта Северный поток-2, - заявил Болтон.