США выделят $30 млн на энергобезопасность Украины

Закон о новых санкциях против России, Ирана и КНДР, подписанный сегодня президентом США Дональдом Трампом, предусматривает выделение средств на поддержание энергетической безопасности Украины. Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Законодательный акт предусматривает создание Фонда для противодействия российскому влиянию и выделяет в его бюджет 250 млн доларов на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долларов", – говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

В посольстве напомнили, что согласно закону политикой США является поддержка Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям России, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Кроме этого документом предусмотрена помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта Северный поток-2.