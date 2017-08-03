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03.08.2017

США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с влиянием РФ

Источник: DW

Закон об ужесточении санкций в отношении России предусматривает выделение 250 млн долларов на создание и работу "Фонда противодействия российскому влиянию". Об этом сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 2 августа.

В качестве целей этого фонда называются защита от кибератак критически важной инфраструктуры и электоральных механизмов в странах-членах НАТО и ЕС, государствах, уязвимых к влиянию РФ, а также странах, которых касается расширение НАТО на восток и партнерство с Евросоюзом, в том числе, на Украине, в Грузии и Молдавии.

Фонд также призван помочь вывести Украину и Грузию из гуманитарного кризиса и состояния нестабильности, спровоцированных или усугубленных вторжением РФ и ее оккупацией территорий этих стран, сказано в законе.

Кроме того новая организация будет поддерживать борьбу с пропагандой и дезинформацией со стороны РФ и правительств других государств, а также обеспечивать техническую поддержку стран, стремящихся снизить энергетическую зависимость от России.

30 млн долларов на энергобезопасность Украины

В то же время новый американский закон предусматривает выделение Украине 30 млн долларов на укрепление энергетической безопасности. "Правительство России использует свою сильную позицию в энергетическом секторе в качестве рычага для манипуляции внутренней политикой и внешними отношениями стран Европы и Евразии, - подчеркивается в тексте документа. - Это влияние основывается не только на ресурсах нефти и газа Российской Федерации, но и на ее атомных энергетических и электроэнергетических государственных компаниях".

В связи с этим Конгресс США намерен помочь странам Европы и Евразии повысить уровень энергетической безопасности посредством диверсификации источников энергии с целью снизить зависимость от российских ресурсов и госкомпаний. В частности, на реализацию соответствующих инициатив на Украине Госдепартаменту США будет выделено 30 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.

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