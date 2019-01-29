29.01.2019
США выдвинули официальные обвинения против Huawei
Источник: Корреспондент.net
Министерство юстиции США выдвинуло официальные обвинения в промышленном шпионаже и мошенничестве в отношении Huawei и ее финдиректора Мэн Ваньчжоу. Об этом 28 января заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер, сообщает Bloomberg.
Уитакер уточнил, что против двух подразделений корпорации Huawei Technologies выдвинуты десять обвинений.
По его словам, сотрудники Huawei нарушили соглашения с телекоммуникационной компанией T-Mobile, которая разрабатывала робота Tappy для тестирования своих сотовых телефонов и завладели не только информацией о его характеристиках, но и отдельными элементами.
Сама Huawei утверждала, что урегулировала этот спор еще в 2017 году.
Кроме того, Минюст США предъявил обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Ваньчжоу, которую задержали в Канаде.
По словам и.о. генпрокурора, уже более десяти лет Huawei при участии Ваньчжоу "давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением".
Объявив, что компания вышла из числа его собственников, Huawei на самом деле оставалась теневым бенефициаром и продолжала вести бизнес в Иране.
Уитакер подтвердил, что США продолжают добиваться экстрадиции Ваньчжоу из Канады.
В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй подчеркнул, что США не предполагают причастности представителей правительства Китая к преступлениям Huawei. Уитакер подтвердил его слова.
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