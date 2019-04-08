США вывели войска. Новое обострение войны в Ливии

Источник: Корреспондент.net

Противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. США объявили о временном выводе своих военных из Ливии.

В результате наступления мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара порибли более 30 военнослужащих правительственных сил. Собвез ООН подготовил резолюцию с призывом остановить наступление, но Россия его заблокировала. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Ливийский хаос

После свержения лидера Муамара Каддафи в 2011 году в Ливии идет процесс фрагментации и радикализации общества, стремительной исламизации и развала государства.

Идет борьба за источники нефти и контрабандные каналы переправки беженцев в Европу. Происходящее принято называть второй гражданской войной. Первая - закончилась убийством Каддафи.

Ее участники - как вооруженные формирования, боровшиеся с режимом Каддафи, так и бывшие сторонники этого режима. Кроме того, в Ливию прибыли тысячи джихадистов из Алжира, Туниса, Египта, Йемена и других арабских стран.

ООН попыталась примирить враждующие лагеря и прекратить кровопролитие. В Триполи было создано правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

С начала 2016 года правительство Сараджа, признанное международным сообществом, управляет страной, но до сегодняшнего дня не контролирует всю ее территорию, а только западную часть.

Восток - вотчина фельдмаршала Халифа Хафтара. На его территории, в Тобруке, заседает Палата представителей - фактически еще один центр власти в расколотой стране. Парламент считает себя истинной властью.

При этом в Ливии практически каждый город живет своей жизнью, и национальный диалог - единственный шанс для восстановления государственных структур, рухнувших вместе с режимом Муаммара Каддафи в 2011 году.

Власть во всей Ливии намерен захватить Хафтар, который в 1969 году он участвовал в военном перевороте, в результате чего была свергнута монархия, а власть перешла в руки Совета революционного командования и возглавившего его Муамара Каддафи.

Хафтар стал одним из высших офицеров ливийской армии и приближенным Каддафи.

В 1987 году Хафтар проиграл войну с Чадом и попал в плен. Но Каддафи его не поддержал и генерал стал считать его своим врагом.

Через три года в Чаде произошел переворот и Хафтар перебрался к США, где пополнил ряды ливийской оппозиции, поддерживаемой ЦРУ. Генерал получил американское гражданство и прожил в Штатах 20 лет, где посвятил свое время борьбе с Каддафи.

В Ливию он вернулся в 2011 году и возглавил восстание. Тогда в результате массовых протестов Каддафи был свергнут и убит.

В феврале 2014 году Хафтар попытался прийти к власти. Выступая по национальному телевидению, он объявил о роспуске Всеобщего национального конгресса. Летом антиисламистское объединение Хафтара лидировало на парламентских выборах.

Исламская оппозиция не признала результаты голосования и конфликт с Хафтаром,перерос в гражданскую войну. Тогда парламент и переместился в Тобрук.

С тех пор мировое сообщество пож эгидой ООН пытается урегулировать этот конфликт, но особых успехов достигнуто не было.

Новый виток гражданской войны

4 апреля Ливийская национальная армия под командованием Хафтара выдвинулась в сторону Триполи. Силы бригадного генерала первый раз вошли в западную часть страны. Они без боя установили контроль над городом Гарьян в 100 километрах южнее столицы.

Одновременно с этим шагом Хафтар объявил о начале операции по освобождению Триполи. Все подконтрольные Правительству национального единства воинские подразделения, базирующиеся в столице и некоторых районах на западе Ливии, перешли в состояние боевой готовности.

Эксперты говорят, что Хафтар хочет помешать Национальной конференции, организованной миссией ООН в Ливии во главе с Гассаном Саламой, которая состоится в середине апреля в ливийском городе Гадамес. На конференции планируют установить сроки проведения парламентских и президентских выборов.

5 апреля стало известно, что силы Хафтара взали аэропорт Триполи, но позже правительственные войска отбили его обратно под свой контроль. Боевая авиация правительства национального согласия нанесла воздушные удары по позициям армии фельдмаршала.

7 апреля Вооруженные силы правительства национального согласия, подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу, объявили о начале военной операции Вулкан гнева против мятежного генерала.

Выступая с телевизионным обращением к согражданам, Фаиз Сарадж заявил, что Хафтар предал его, начав наступление на Триполи и отвергнув предложение о мирных переговорах. Действия отрядов фельдмаршала он охарактеризовал как агрессию против ливийской столицы.

"Хафтар ничего не добьется, встретив здесь силу и стойкость", - сказал Сарадж. По его словам, если развязанная фельдмаршалом война продолжится, то в ней не будет победителей.

В ответ самолеты Ливийской национальной армии Хафтара нанесли удары по пригороду Триполи. В окружении маршала сообщают о провале контрнаступательной операции правительственных войск Вулкан гнева и заявляют о продвижении в пригороды ливийской столицы.

По информации признанного ООН правительства Ливии, в результате наступления войск Хафтара на Триполи погибли 32 человека, еще 50 ранены. Силы Хафтара ранее заявляли о потере 14 бойцов.

Cпасатели и врачи так и не смогли зайти в районы столкновений на южных окраинах ливийского Триполи. Пресс-секретарь скорой и неотложной помощи Усама Али потребовал, чтобы граждане, проживающие в районах, охваченные боями, "не покидать домов, не приближаться к окнам и не выходить на улицы".

США вывели свои войска, Россия блокирует резолюцию ООН

Несмотря на то, что Россия официально поддерживает правительство национального единства Сараджа, но сотрудничает и с мятежным генералом. Хафтара неоднократно принимали в Москве, в том числе и министр иностранных дел Сергей Лавров.

6 апреля Лавров заявил, что в ливийском конфликте Москва поддерживает все силы. Они должны договориться между собой без навязывания каких-либо идей извне, считает Москва.

"Мы поддерживаем все ливийские политические силы для того, чтобы они договорились между собой, чтобы никто ничего им не навязывал", - сказал российский министр.

Однако на следующий день Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом ко всем вооруженным силам, выступающим на стороне Хафтара, остановить наступление на Триполи.

Москва настаивала на том, чтобы призыв был обращен ко всем вооруженным силам в Ливии, но соответствующее изменение формулировки заявления не было поддержано в Совбезе.

7 апредя Командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии в связи с обострением ситуации в этой стране.

Речь идет о военном персонале, который задействован в охране дипломатических миссий, оказывает помощь властям в борьбе с терроризмом и укреплении стабильности в регионе.

Командующий силами морской пехоты в Африке Томас Вальдхаузер назвал положение в стране "сложным и непредсказуемым". Он заявил, что США продолжат поддерживать народ и правительство Ливии.

Позже госсекретарь США Майк Помпео призвал силы Хафтара прекратить "военные операции против ливийской столицы". Он отметил, что участники конфликта, как считают в Вашингтоне, должны вернуться на прежние позиции.

"Односторонняя военная кампания сил Хафтара против Триполи ставит под угрозу жизни гражданского населения [республики] и подрывает перспективы для лучшего будущего всех ливийцев", - сказал госсекретарь.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала тревожной ситуацию в Ливии и призвала стороны конфликта заключить гуманитарное перемирие.

"Ситуация в Ливии очень тревожная. Важно, чтобы страны ЕС вместе выступили за заключение гуманитарного перемирия", - заявила она в Люксембурге 8 апреля по прибытии на заседание Совета министров ЕС по иностранным делам.

Могерини призвала Ливийскую национальную армию и силы правительства в Триполи воздержаться от боевых действий и вернуться к переговорам.

Противоборствующие стороны должны поделить власть и ответственность, подчинить свои личные интересы служению народа, чтобы совместно найти решение проблемы, указала она. Евросоюз поддержит эти усилия.